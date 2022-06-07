Центробанк РФ: россиянам можно переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц

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7 июня 2022, 21:28

Доллары и евро, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Банк России (ЦБ РФ, Ценробанк) принял решение расширить месячный лимит валютных переводов за границу. С завтрашнего дня, 8 июня, предел повышен с $50 тыс. до $150 тыс. при условии перевода на свой счет или другому человеку. Отмечается также, что предел перевода без открытия счета также повышен — с $5 тыс. до $10 тыс.

Подобные условия распространяются также на нерезидентов из дружественных стран. Остальным разрешён перевод за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. «Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции», − значится в распространённом ЦБ релизе.

Заявляется, что ограничения установлены до 30 сентября текущего года включительно.

Ранее стало известно, что администрация Соединённых Штатов Америки стремится сохранить потоки российской нефти, которые существуют сейчас на мировых рынках энергоресурсов. Такое заявление сделала во вторник, 7 июня, глава Минфина США Джанет Йеллен.