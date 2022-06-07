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Министр финансов США настаивает на сохранении поставок российской нефти на мировой рынок

, 19:22

Министр финансов США настаивает на сохранении поставок российской нефти на мировой рынок
Минфин США, AlphaSpecnaz/ Twitter.com

Администрация Соединённых Штатов Америки стремится сохранить потоки российской нефти, которые существуют сейчас на мировых рынках энергоресурсов. Такое заявление сделала во вторник, 7 июня, глава Минфина США Джанет Йеллен.

 «Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», − цитирует РИА Новости слова американской чиновницы, которая выступила на слушаниях в Конгрессе.

Йеллен подчеркнула, что власти США по-прежнему заинтересованы в ограничении нефтяных доходов Российской Федерации.

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