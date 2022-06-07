Компания IBM: работа в России полностью прекращена

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7 июня 2022, 16:51

IBM, Thiago Prudencio/: Keystone Press Agency

В России временно полностью прекратила работу компания IBM, один из самых крупных и известных производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора компании Арвинда Кришны.

«Я слышал от многих из вас ответ на сделанное на прошлой неделе объявление о войне на Украине, и я ценю ваши отзывы. Во-первых, позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», — заявил Арвинда.

Руководитель компании уточнил, что сотрудники из Украины и украинского происхождения находятся под опекой со стороны IBM. Администрация призвала их перебраться в безопасное место еще до начала специальной военной операции.

Отметим, ранее сообщалось, что четыре региона России начали сотрудничать с российской IT-компанией «МойОфис». В частности, сделали это в Новгородской, Ленинградской, Астраханской и Тульской областях. Администрации регионов обязались перевести более 700 школ на российское офисное ПО «МойОфис Образование».

Специалисты уточняют, что в состав отечественного ПО входят редакторы текстовых документов, электронных таблиц и графических презентаций, а также набор шрифтов XO_Fonts. Сообщается, что продукт совместим со всеми популярными операционными системами отечественными Linux и зарубежными Windows и поддерживает как современные, так и устаревшие форматы документов.

Ранее экс-кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен 7 июня назвала глупостью эмбарго ЕС на поставки российской нефти, отметив, что РФ лишь обогатится от продажи "черного золота" другим странам.