«Газпром» подает газ для Европы через Украину посредством ГИС «Суджа» в объеме 41,9 миллиона куб. м. в сутки

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4 июня 2022, 10:41 Источник: ТАСС

"Газпром", Zamir Usmanov/globallook.com

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания подает газ в объеме 41,9 миллиона куб. м. в сутки для Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа".

Сергей Куприянов отметил, что заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена. По словам официального представителя "Газпрома", накануне объем прокачки составлял 42,1 миллиона куб. м.

Напомним, 10 мая текущего года "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" прекращается в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств. Отмечалось, что компания якобы не может контролировать работу пограничной компрессорной станции "Новопсков" в Луганской области.