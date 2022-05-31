Guardian: консорциум украинских и международных юристов готовит иск для изъятия российских активов

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31 мая 2022, 17:28 Источник: РИА "Новости"

слитки, pixabay.com

Британское издание Guardian сообщило, что консорциум украинских и международных юристов занимается подготовкой коллективного иска против России в целях конфискации активов страны за рубежом.

Согласно последней информации журналистов, планируется начать массовый гражданский судебный процесс против РФ, представителей частных военных компаний и бизнесменов, которые поддерживают спецоперацию на Украине.

Британский адвокат Джейсон Маккью, который координирует вышеуказанную инициативу, уточнил, что команда, которая состоит из сотен юристов и специализированных фирм, намерена подать множество исков "против разных целей в разных юрисдикциях". По данным Guardian, план заключается в использовании вынесенных в США и Великобритании решений для изъятия активов РФ по всему миру.