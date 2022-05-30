Журналист Financial Times Тетт выразила мнение, что передача замороженных активов РФ Украине может навредить Западу

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30 мая 2022, 07:16 Источник: РИА "Новости"

Москва-сити, pixabay.com

Сотрудник издания The Financial Times Джиллиан Тетт заявила, что возможная попытка похитить замороженные российские активы и передать их украинской стороне может быть опасной для Запада.

По словам Джиллиан Тетт, опасность заключалась бы в том, что подобный шаг привел бы к утрате доверия, на котором базируется как политика, так и экономика евроатлантического сообщества. Журналист подчеркнула, что для вышеуказанного действия в настоящий момент нет юридических оснований, а призывы к нему вызывают опасения у корпоративной и финансовой элиты западных государств.

Тетт уточнила, что без последовательной и прозрачной структуры, позволяющей забрать замороженные активы РФ и передать их Украине, правительствам стран Запада грозят или годы дорогостоящих судебных тяжб, или утрата доверия.