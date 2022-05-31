Президент Франции Макрон не исключил введения ЕС эмбарго на поставки российского газа

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31 мая 2022, 17:21 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон днем во вторник, 31 мая, заявил, что не исключает возможности введения странами-членами Европейского союза эмбарго на поставки газа из Российской Федерации.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что в сложившихся условиях "ничего нельзя исключать". По словам французского лидера, все будет зависеть от развития ситуации на Украине.

Напомним, ранее сегодня председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в ходе внеочередного саммита, который проходит в Брюсселе, согласовал запрет на две трети нефти, которая поставляется из России.