Экономист Власов: эмбарго на российскую нефть приведет к ее существенному подорожанию

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31 мая 2022, 14:25 Источник: "Экономика сегодня"

Нефтехранилище, Patrick Pleul/globallook.com

Частичное эмбарго на российскую нефть, которое было согласовано в ходе проходящего в эти дни саммита ЕС, приведет к ее существенному подорожанию, сказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» кандидат технических наук Александр Власов.

По его словам, Европе вряд ли удастся полностью заместить те объемы топлива, которые поставляет сейчас Россия.

«Согласованное эмбарго якобы незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России. Если это так, то трейдерам, компаниям и в целом игрокам рынка необходимо готовиться к существенному подорожанию нефти на фоне ее дефицита – минимум до 130–150 долларов», - предположил эксперт.

Ранее во вторник глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о согласовании лидерами стран-членов ЕС эмбарго на две трети импорта российской нефти.