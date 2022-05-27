Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз риса из России с 1 июля по 31 декабря 2022 года

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27 мая 2022, 18:05 Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

рис, pixabay.com

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 27 мая предложило запретить с 1 июля по 31 декабря текущего года экспорт риса из страны. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Подчеркивается, что временный запрет не будет распространяться на рис, который вывозится с российской территории в страны-члены ЕАЭС, а также в целях оказания гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.

Кроме того, вышеуказанный запрет не будет действовать на продукт, необходимый для обеспечения воинских формирований РФ, которые находятся на территориях иностранных государств, а также в ДНР, ЛНР, в Республике Абхазия и в Южной Осетии.