Российская дорожно-строительная техника из Орловской области прибыла в ЛНР

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26 мая 2022, 16:04

Российская дорожная техника для ЛНР/ сайт Орловской области

Власти Орловской области передали в Луганскую Народную Республику первую партию дорожно-строительной техники. Специалисты будут помогать восстанавливать инфраструктуру региона. Такое заявление сделал в четверг, 26 мая, глава республики Леонид Пасечник.

«Самосвалы, погрузчики, легковая техника - десятки единиц из первой партии дорожно-строительной техники прибыли сегодня в республику из Орловской области России», − приводит ТАСС обращение политика в его Telegram-канале.

Ранее сегодня глава ЛНР заявил, что войска Луганской народной республики взяли под контроль 95% ее территории.