Названы города Южного Урала с самым большим оборотом общественного питания

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

25 мая 2022, 09:20 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Эксперты проанализировали результаты первого квартала 2022 года.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг городов Челябинской области с самым большим объемом оборота общественного питания. Исследование было подготовлено по итогам первого квартала 2022 года на основе данных Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

Первое место в рейтинге ожидаемо занял Челябинск с оборотом чуть более 1 миллиарда рублей. Вторым стал еще один крупный населенный пункт — Магнитогорск, где оборот составил 470 миллионов рублей. Тройку лидеров замкнул Миасс (52 миллиона рублей). Также в рейтинг вошли Чебаркуль(46 миллионов) и Копейск (практически 40 миллионов рублей).

Канал «Челябинская губерния» обратил внимание на тот факт, что в топ-5 городов не вошел Златоуст, хотя в нем проживает больше людей, чем в Копейске.