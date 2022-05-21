Reuters сообщает, что компаниям из ФРГ и Италии разрешили открывать счета в рублях для покупки российского газа

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21 мая 2022, 07:48 Источник: РИА "Новости"

газовая труба, pixabay.com

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти ФРГ и Италии заявили своим компаниям, что они могут для покупки российского газа открывать счета в рублях, не нарушая санкции.

Сообщается, что Германия, которая является крупнейшим импортером российского газа в регионе, находилась в тесной координации с Евросоюзом по вопросу возможности открытия счета в рублях.

Уточняется, что итальянское правительство также обсуждало вышеуказанный вопрос с ЕК и получило разъяснения, как именно можно законно приобретать газ у России.