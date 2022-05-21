Утром в субботу прекратились поставки российского газа в Финляндию

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21 мая 2022, 07:18 Источник: РИА "Новости"

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

В 7 утра субботы, 21 мая, поставки российского газа в Финляндию прекратились. Причиной для вышеуказанного шага стало то, что руководство страны не согласилось оплачивать топливо из РФ рублями.

Накануне "Газпром экспорт" уведомила энергетическую компанию Gasum Oy, что поставки газа на территорию Финляндии будут прекращены утром 21 мая.

Об этом ранее сообщило финское министерство занятости и экономики, которое подчеркнуло, что в соответствии с долгосрочным договором валютой платежа за топливо является евро. Gasum Oy намерена обратиться в арбитраж.