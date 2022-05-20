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Минэнерго Литвы сообщило, что в стране больше не будет «ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии»

, 20:38 Источник: ТАСС

Минэнерго Литвы сообщило, что в стране больше не будет «ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии»
Линия электропередачи, Ilya Galakhov/globallook.com

С воскресенья, 22 мая, Литва прекращает импортировать российскую электроэнергию, сообщило в пятницу министерство энергетики республики.

Таким образом, как говорится в сообщении, «в Литве больше не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии».

Президент Литвы Гитанас Науседа еще в начале марта говорил, что зависимость от российских энергоносителей в республике осталась только по электроэнергии. Газ Литва получает морем, а российскую нефть использовал лишь один нефтеперерабатывающий завод в городе Мажейкяй. По истечении контракта он отказался от ее поставок.

Ранее сообщалось о прекращении с 20 мая поставок российского газа в Финляндию.

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