Минэнерго Литвы сообщило, что в стране больше не будет «ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии»

С воскресенья, 22 мая, Литва прекращает импортировать российскую электроэнергию, сообщило в пятницу министерство энергетики республики.
Таким образом, как говорится в сообщении, «в Литве больше не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии».
Президент Литвы Гитанас Науседа еще в начале марта говорил, что зависимость от российских энергоносителей в республике осталась только по электроэнергии. Газ Литва получает морем, а российскую нефть использовал лишь один нефтеперерабатывающий завод в городе Мажейкяй. По истечении контракта он отказался от ее поставок.
Ранее сообщалось о прекращении с 20 мая поставок российского газа в Финляндию.