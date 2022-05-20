«Газпром» с 21 мая прекратит поставки газа в Финляндию из-за ее отказа оплачивать топливо на условиях РФ

Утром 21 мая будет приостановлена подача российского газа в Финляндию, которая не приняла условий РФ по его оплате. Об этом сообщили в компании «Газпром экспорт», пишет в пятницу РБК.
По информации издания, финский импортер российского газа компания Gasum 17 мая известила «Газпром» о том, что она не принимает новых условий расчетов. В ответ российская сторона проинформировала финских коллег о приостановке поставок до проведения оплаты.
Спор сторон будет рассмотрен финским арбитражным судом.
Как пишет РБК, Gasum был готов к такой ситуации и продолжит получать топливо из других источников — в частности, по трубопроводу Balticconnector, который связан с латвийскими газохранилищами.