«Газпром» с 21 мая прекратит поставки газа в Финляндию из-за ее отказа оплачивать топливо на условиях РФ

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20 мая 2022, 19:35 Источник: РБК

«Газпром», Ilya Galakhov/globallook.com

Утром 21 мая будет приостановлена подача российского газа в Финляндию, которая не приняла условий РФ по его оплате. Об этом сообщили в компании «Газпром экспорт», пишет в пятницу РБК.

По информации издания, финский импортер российского газа компания Gasum 17 мая известила «Газпром» о том, что она не принимает новых условий расчетов. В ответ российская сторона проинформировала финских коллег о приостановке поставок до проведения оплаты.

Спор сторон будет рассмотрен финским арбитражным судом.

Как пишет РБК, Gasum был готов к такой ситуации и продолжит получать топливо из других источников — в частности, по трубопроводу Balticconnector, который связан с латвийскими газохранилищами.