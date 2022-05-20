ЕС выделил транш в размере 600 миллионов евро Украине

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20 мая 2022, 12:29 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, pixabay.com

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 20 мая, сообщила, что ЕС в рамках макрофинансовой помощи выделил украинской стороне очередной транш в размере 600 миллионов евро.

Напомним, вечером в четверг, 19 мая, сенат Соединенных Штатов Америки утвердил новый пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Документ к настоящему моменту направлен на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

Впоследствии сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил, что в бюджете США нет лишних 40 миллиардов долларов, вследствие чего эту сумму, вероятно, придется занимать у Китая.