Сенатор Рэнд Пол: у США нет 40 млрд долларов на помощь Украине, придется брать в долг у Китая

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20 мая 2022, 07:53 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что в бюджете США не лишних 40 миллиардов долларов, чтобы направить на помощь Украине. Пол в беседе с порталом Breitbart предположил, что эту сумму придется занимать у Китая.

Как отметил в интервью сенатор, необходимо знать, что у Вашингтона нет денежных средств, которые можно отправить Киеву, США вынуждены одалживать ее у Китая.

Американский политик думает, что бюджет Соединенных Штатов не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед Украиной.

По убеждению Пола, брать в долг деньги на военную помощь другой стране - это неоправданно. Рэнд Пол полагает, что большинство американских политиков согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если это касалось бы социальной программы.

"Но когда речь идет о военной помощи другой стране, сомнительно, что они согласятся взять деньги в долг, что это оправданное заимствование", — заключил американский сенатор.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол ранее заблокировал голосование по выделению 40 млрд долларов Украине.