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19 мая 2022, 15:43 Источник: РИА "Новости"

Макдоналдс, Anton Belitsky/Russian Look/ globallookpress.com

В четверг стало известно, что компания McDonald's продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. Известно, что он будет управлять сетью ресторанов под новым брендом.

В релизе корпорации отмечается, что после объявления об уходе с российского рынка и старта процесса продажи своего бизнеса в России компания McDonald's объявила, что с нынешним лицензиатом Александром Говором был заключен договор купли-продажи.

Отметим, что сейчас Говор управляет 25 заведениями сети McDonald's в Сибири.