Сенатор Варфоломеев о жилищных субсидиях: Нужно искать любые возможности, чтобы облегчить людям получение жилья

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19 мая 2022, 11:49

Совет Федерации, Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Пополнить список возможных участников жилищных субсидий, как молодых семей предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он считает необходимым включение супругов в возрасте до 40 лет с детьми в категорию молодых семей. Инициативу для RT прокомментировал первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Российский сенатор считает необходимым принятие всего комплекса мер для ускорения получения жилья семьям с детьми.

«Нужно искать любые возможности в нынешних условиях для того, чтобы облегчить людям получение жилья. Если нужно передвинуть возрастной ценз, то надо на это идти», − уточнил в своём комментарии представитель Верхней палаты парламента РФ.

В настоящее время Россия осуществляет программу поддержки молодых семей. Согласно законам, на компенсацию в размере 30% претендуют супруги в возрасте до 35 лет включительно. Если в семье есть дети, то возраст льготного возврата увеличивается в возрасте до 36 лет включительно. Также на эти преференции может претендовать семья, где детей воспитывает один родитель. Отмечается, что компенсация во втором и третьем случае возрастает до 35%.

Ранее сегодня стало известно, что программа импортозамещения в России «провалена полностью». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал член Совета Федерации Андрей Клишас.