Сенатор Клишас: программа импортозамещения в России «провалена полностью»

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19 мая 2022, 10:48 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Андрей Клишас, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Программа импортозамещения в России «провалена полностью». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — процитирован сенатор в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, вводя незаконные санкции против Москвы, западные страны спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие в мире.