Глава ДНР Пушилин предварительно сообщил, что 60% домов Мариуполя не подлежат восстановлению

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 мая 2022, 13:18

Руины Мариуполя, Komsomolskaya/ Global Look Press

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в среду, 18 мая, сделал заявление о сильно разрушенной территории Мариуполя. Информацию сообщает ДАН.

Глава республики подчеркнул, что в Мариуполе проведена предварительная оценка, которая выявила сильные разрушения в жилом фонде города.

«Примерные оценки — это более 60% домов подлежат сносу и постройке новых», − отметил в своём заявлении Пушилин.

Тем не менее, постепенно Мариуполь приходит в себя после разрухи. На днях стало известно, что первые социальные объекты подключены к энергоснабжению в Мариуполе.

Ранее глава ДНР заявил, что суд решит судьбу сдавшихся украинских боевиков с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, нацистов ждет трибунал.