Глава ДНР Пушилин: суд решит судьбу сдавшихся украинских боевиков с «Азовстали», нацистов ждет трибунал

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18 мая 2022, 12:23

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Суд решит судьбу сдавшихся украинских боевиков с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, нацистов ждет трибунал. Соответствующее заявление сделал руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Суд решит судьбу сдавшихся боевиков с "Азовстали", нацистов ждет трибунал — глава ДНР Пушилин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «Украина.ру».

Политик отметил, что данный трибунал должен быть международным.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что киевские власти предали людей с «Азовстали», поскольку использовали их в качестве инструмента шантажа.