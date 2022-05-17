Песков заявил, что решение использовать на нужды Киева российские активы стало бы прямым воровством

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение использовать для нужд Киева активы российских банков на Украине было бы вопиющим и незаконным действием, требующим ответа.
Ранее Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что вопрос конфискации зарубежных активов ЦБ РФ в настоящий момент обсуждается странами "Большой семерки" и Европейского союза.
Дмитрий Песков, комментируя вышеуказанную новость, подчеркнул, что Кремлю о таких планах никто не говорил. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что это будет фактически прямое воровство.