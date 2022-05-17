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Financial Times: вероятная конфискация активов России за рубежом приведет к краху международной системы политической экономии

, 10:13

Financial Times: вероятная конфискация активов России за рубежом приведет к краху международной системы политической экономии
Здание Центрального банка России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Вероятная конфискация активов Российской Федерации за рубежом приведет к краху международной системы политической экономии. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступило британское издание Financial Times.

«Возможная конфискация российских активов за рубежом приведет к краху международной системы политической экономии, сообщила газета Financial Times», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер указал, что «политически открыт» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка РФ.

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