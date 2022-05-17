Министр финансов ФРГ Линднер указал, что «политически открыт» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России

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17 мая 2022, 09:22

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Кристиан Линднер, глава министерства финансов ФРГ, указал, что «политически открыт» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью газете El Mundo, что "политически открыт" для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее во вторник сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с прогнозом, согласно которому очередные пакеты антироссийских ограничительных мер ничем хорошим для Европы не закончатся.