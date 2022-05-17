Министр финансов ФРГ Линднер указал, что «политически открыт» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России

Кристиан Линднер, глава министерства финансов ФРГ, указал, что «политически открыт» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.
«Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью газете El Mundo, что "политически открыт" для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Ранее во вторник сообщалось, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с прогнозом, согласно которому очередные пакеты антироссийских ограничительных мер ничем хорошим для Европы не закончатся.