Европейский рынок бьёт рекорды по ценам на зерно после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых

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17 мая 2022, 11:32

Комбайн на пшеничном поле/ из открытых источников

Как только власти Индии объявили эмбарго на экспортирование зерновых в другие страны, цена на пшеницу в Европе побила абсолютный рекорд. Торги вчерашнего дня закрылись на отметке в €438,25.

На днях глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила об угрозе жестокого голода в мире. А президент США Джозеф Байден потребовал вернуть на рынок 20 миллионов тонн зерна из хранилищ Украины, что позволит вернуть цены на прежний уровень.

Накануне стало известно, что Европейский союз поможет Украине опустошить украинские хранилища зерна. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил о том, что Евросоюз должен помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу.

Уже во вторник, 17 мая, спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о помощи Украине в опустошении ее зерновых хранилищ.