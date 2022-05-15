The Financial Times: западным банкам могут позволить продать свой бизнес в РФ подпавшим под санкции россиянам

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15 мая 2022, 14:33 Источник: ТАСС

подпись документа, pixabay.com

Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщает, что западные банки обсуждают с нацрегуляторами возможность продать свой бизнес в России физическим или юридическим лицам, подпавшим под санкции.

Представитель одного из банков сообщил изданию, что если ничего нельзя продать человеку, который находится в санкционном списке, то "единственный вариант" – пойти и поговорить с теми, кто вводит рестрикции. Собеседник FT отметил, что финорганизациям ранее сообщили, что они могли бы продать свои активы российским лицам или организациям, находящимся под санкциями, если они соответствуют определенным критериям.

"Скорее всего, мы не будем этого делать, но обсуждали такой вариант", – заметил представитель банка и подчеркнул, что изучаются все сценарии.