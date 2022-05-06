Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в рамках беседы с журналистами в четверг, 5 мая, заявил, что страна не намерена платить за российский газ в рублях.
Александер Шалленберг назвал ясной позицию официальной Вены по данному вопросу. По словам дипломата, власти Австрии привержены существующим соглашениям с РФ, вследствие чего не будут платить за поставляемый из России газ рублями.
Австрийский министр иностранных дел также выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин своими решениями сделал страны-члены НАТО еще "более сплоченными".