Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях

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6 мая 2022, 08:00 Источник: ТАСС

глава МИД Австрии Александр Шалленберг, Frank Hoermann / SVEN SIMON, globallookpress.com

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в рамках беседы с журналистами в четверг, 5 мая, заявил, что страна не намерена платить за российский газ в рублях.

Александер Шалленберг назвал ясной позицию официальной Вены по данному вопросу. По словам дипломата, власти Австрии привержены существующим соглашениям с РФ, вследствие чего не будут платить за поставляемый из России газ рублями.

Австрийский министр иностранных дел также выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин своими решениями сделал страны-члены НАТО еще "более сплоченными".