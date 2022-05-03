Вице-премьер Словакии Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении себя из эмбарго на закупку нефти из РФ

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3 мая 2022, 13:29 Источник: РИА "Новости"

флаг Словакии, pixabay.com

Вице-премьер и глава минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку российской нефти, которое собираются ввести страны-члены Евросоюза.

Рихард Сулик подчеркнул, что закупка нефти у РФ является чрезвычайно важным пунктом для Словакии. Вице-премьер подчеркнул, что страна не может быстро перестроиться на переработку более легкого "черного золота" – подготовка к данному процессу займет не один год.

Сулик уточнил, что власти Словакии намерены настаивать на исключение страны из эмбарго на приобретение российской нефти.