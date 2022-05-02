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Французский министр Барбара Помпили: Париж выступает против перехода на расчеты в рублях при оплате российского газа

, 13:04

Французский министр Барбара Помпили: Париж выступает против перехода на расчеты в рублях при оплате российского газа
Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, Julien Mattia / globallookpress.com

Париж выступает против перехода на расчеты в рублях при оплате российского газа. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала французский министр Барбара Помпили.

«Французские власти выступают за продолжение оплаты российского газа в евро или долларах и против перехода на расчеты в рублях, заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Европейского союза в отношении нефти, поставляемой РФ.

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