Французский министр Барбара Помпили: Париж выступает против перехода на расчеты в рублях при оплате российского газа

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 мая 2022, 13:04

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, Julien Mattia / globallookpress.com

Париж выступает против перехода на расчеты в рублях при оплате российского газа. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала французский министр Барбара Помпили.

«Французские власти выступают за продолжение оплаты российского газа в евро или долларах и против перехода на расчеты в рублях, заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Европейского союза в отношении нефти, поставляемой РФ.