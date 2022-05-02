Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Евросоюза в отношении нефти из России

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2 мая 2022, 12:46

Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Европейского союза в отношении нефти из Российской Федерации. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС. Отмечается, что решающим фактором стало то, что Германия поддержала запрет», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее сегодня, глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что Евросоюз прекратит импорт российского угля летом, а до конца 2022 года откажется от нефти из РФ.