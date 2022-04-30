Лавров заявил, что Россия продолжит адекватно реагировать на санкции Запада

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что страна продолжит адекватно реагировать на санкции Запада, поддерживая устойчивость своей экономики и ориентируясь на интересы бизнеса граждан.
Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Россия перенастроит отечественную экономику и обезопасит себя от враждебных действий своих оппонентов, которые могут произойти в будущем.
Министр иностранных дел в беседе с "Синьхуа" уточнил, что российская сторона будет и дальше реагировать адекватно и выверенно на все вводимые западными государствами ограничения.