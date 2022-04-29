Правительство больше не будет накапливать доходы в долларах и евро

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29 апреля 2022, 10:03

Два месяца санкционной политики показали, что противостоять внешнему давлению, продолжая накапливать доходы в евро и долларах, нецелесообразно. Нефтегазовая выручка будет теперь направляться на погашение госдолга, замещение займов. Кроме того, начнётся переориентировка экспорта, для чего транспортно-логистические коридоры будут инвентаризированы.



Министр финансов Антон Силуанов заявил о пересмотре бюджетной конструкции, отмене ранее действовавших правил. Госрасходы будут финансироваться преимущественно из Фонда национального благосостояния, а не только из доходов в бюджет. ФНБ же будет пополняться в рублях, поскольку валютные поступления подвергаются риску заморозки. Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ, назвал также ошибочным решение хранить золото-валютные резервы за границей.



Силуанов сообщил, что ожидается прирост нефтегазовых доходов в размере 3 трлн рублей, однако с учётом издержек на налоги, утилизационный сбор, снижения дивидендов чистая прибыль составит не более 1,5 трлн. Дополнительные расходы на преодоление кризисной ситуации при этом возрастут, поэтому бюджетная политика нуждается в пересмотре. Корректировка необходима также в сфере транспорта и логистики, с этой целью создаётся правительственный штаб, о чём заявил в четверг вице-премьер А. Белоусов.