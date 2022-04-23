Медведев заявил, что Европа без российского газа «и недели не протянет»

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23 апреля 2022, 08:29 Источник: Telegram

заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в публикации на своей страничке в социальной сети Telegram заявил, что Европа "и недели не протянет" без российского газа.

Ранее ЕК направила странам-членам Евросоюза документ, в котором отмечается, что процесс оплаты газа, предусмотренный в указе президента России Владимира Путина от 31 марта, дает РФ возможность вовлечь в него ЦБ, что "запрещено санкциями ЕС". В тексте в то же время говорится, что платить за топливо "все еще возможно, не нарушая законы Европейского союза".

"Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров", – заметил Дмитрий Медведев, а также напомнил, что в соответствии с последними данными МВФ, европейские страны смогут обходиться без российского газа не больше полугода. "Ну а если серьезно, то и недели не протянут", – заключил зампредседателя Совбеза.