Еврокомиссия допустила расчеты за российский газ в рублях

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22 апреля 2022, 18:11 Источник: "Коммерсантъ"

Рубли, Aleksander Polyakov/globallook.com

Оплата за российский газ рублями не будет считаться нарушением санкций. Это следует из документа Еврокомиссии, который был разослан государствам-членам Евросоюза, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Как говорится в документе, ссылку на который приводит агентство, европейские газовые компании могут согласиться на предложенную РФ схему оплаты за газ. Однако в нем указывается, что «процедура отступления от наложенных санкциями ограничений» пока не ясна.

Указ президента РФ, предписывающий расчеты в рублях за поставки газа в «недружественные страны», вступил в силу 1 апреля. Многие страны ЕС расценили его как попытку обхода санкций.