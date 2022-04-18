Председатель Союза потребителей Шелищ заявил, что из-за антироссийских санкций изменится качество продуктов

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 апреля 2022, 14:11

супермаркет, pixabay.com

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в рамках разговора с представителями СМИ в понедельник, 18 апреля, заявил, что из-за антироссийских санкций в стране изменится качество продуктов.

Петр Шелищ отметил, что в магазинах может сократиться ассортимент продуктов, а на некоторые товары могут вырасти цены. Кроме того, производителям придется использовать имеющиеся в доступе ингредиенты и менять технологические процессы, что приведет к изменению вкуса и качества еды.

Эксперт в беседе с Общественной службой новостей уточнил, что многих пищевых ингредиентов еще сто лет назад не было, поэтому прожить без них можно. Петр Шелищ также заметил, что попытка производить их самостоятельно обойдется дорого и приведет к росту цен на товары.