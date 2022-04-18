Бельгийский политолог Роман выразил мнение, что Европе грозит голод из-за антироссийских санкций

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18 апреля 2022, 12:33

супермаркет, Zapotocky Ales/CTK

Бельгийский политолог Крис Роман выразил в понедельник, 18 апреля, мнение, что Европу может ждать голод из-за введенных антироссийских санкций, а также из-за отмены поставок продукции из РФ.

Крис Роман напомнил, что экспорт зерна всегда шел из России и Украины, однако в связи с рестрикциями российская сторона поставками заниматься не будет, а на Украине урожая не предвидится. По словам политолога, в арабских странах зерно будет стоить дороже в тридцать раз. "То есть, для примера, хлеб стоит сейчас 50 рублей, а будет стоить 1500", – заметил эксперт в разговоре с URA.RU.

Крис Роман уточнил, что продукты в магазинах будут, однако их цена будет значительно выше, чем раньше. Данную перспективу политолог назвал катастрофической. Он также отметил, что уже сейчас его родина – Бельгия – ощущает дефицит продовольствия.