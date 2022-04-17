The Sunday Telegraph: по результатам опроса меньше трети англичан готовы платить за топливо из-за санкций

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17 апреля 2022, 10:23 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress.com

В Великобритании был проведён опрос, по результатам которого выяснилось, что большинство граждан страны не поддерживают санкции против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Redfield and Wilton Strategies для газеты The Sunday Telegraph.



Издание сообщает, что такие результаты связаны с повышением цен на топливо. Около две трети респондентов признались, что повышение ставки по зарплатам не хватает для комфортного уровня жизни. Также уточняется, что процент людей, готовых платить за газ «по новому ценнику» снизился на 14%.

«Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жестких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50 до 36 процентов», — сообщает издание.

Опрос проводился на момент пика инфляции в стране.

Ранее по данным издания The Independent в Великобритании зафиксировали крупнейший спад уровня жизни из-за поднятия тарифов на электричество.