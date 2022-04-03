The Independent: В Великобритании зафиксировали крупнейший спад уровня жизни из-за поднятия тарифов на электричество

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3 апреля 2022, 12:21

Dmitriy Puzyrev/Russian Look, globallookpress.com

В Великобритании зафиксирован крупнейший спад уровня жизни с 1950 года, сообщает RT со ссылкой на The Independent.

В материале The Independent приведены истории как обычных жителей, так и владельцев малого бизнеса, которые страдают от повышения цен. Одной из причин упадка уровня жизни является повышение тарифов на электроэнергию. Траты домохозяйств по предварительным данным составят около 10% от бюджета. Так, для тех домохозяйств, которые выбирали способ оплаты прямым дебетованием, цены изменятся «в среднем на £693 — до £1971 в год, а для потребителей, пользующихся предоплатой — на £708, повысившись с £1,309 до £2,017 в год».

Увеличился не только порог на электроэнергию, но и НДС до 20%. В ближайшее время британские власти планируют повысить муниципальный налог и взносы за социальное страхование.

Ранее, 3 февраля, британская служба по рынкам газа и электроэнергии заявила, что для 22 миллионов потребителей с 1 апреля 2022 года тарифы на электроэнергию будут повышены.