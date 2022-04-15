Вернувшийся в Китай коронавирус сбил цену нефти на 12%

Вернувшийся в Китай коронавирус серьёзно угрожает экономике России и других стран, считают эксперты. Китайский подход к борьбе с пандемией заключается в «нулевой терпимости», при каждой вспышке вводятся жёсткие карантинные ограничения.
Шанхайский локдаун, длящийся третью неделю, повлиял на стоимость нефти. Её цена $120,65 и $113,9 (за баррель для марок Brent и WTI соответственно) понизилась на 10,5–12%. Производственные и логистические кризисы в Поднебесной негативно сказываются на мировой экономике третий год, для России нынешняя ситуация в Шанхае имеет особое значение.
Западная санкционная политика заставила российский рынок энергоносителей перестраиваться и менять направление. Сокращение объёмов нефти и газа, поставляемых в ЕС, предполагалось компенсировать расширением торговли с Китаем. Однако если там снизится производство, спрос на энергоресурсы и металл из РФ тоже упадёт. Отечественные аналитики предполагают, что дисконт в 20-40% поможет сохранить и нарастить поставки в восточном направлении. Бюджет РФ от понижения цен не пострадает – даже с такой скидкой прибыль будет существенной. Конкуренты же таких условий не предложат, чтобы не поставлять нефть и газ в убыток.
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