Дипломат Евдокимов заявил, что Россия сумела приспособиться к санкциям

Директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что Москва сумела приспособиться к санкциям и почти вышла на самообеспечение по главным сельскохозяйственным товарным группам.
Михаил Евдокимов напомнил, что РФ существует под санкциями уже несколько лет и смогла к ним приспособиться. В частности, в стране к настоящему моменту налажено импортозамещение, а по главным группам сельскохозяйственных товаров России удалось достичь практически полного самообеспечения.
По утверждению Евдокимова, сейчас еще более актуальными становятся совместные со странами-участницами ЕАЭС проекты в промышленной и агропромышленной сферах.