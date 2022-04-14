Дипломат Евдокимов заявил, что Россия сумела приспособиться к санкциям

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14 апреля 2022, 09:51 Источник: РИА "Новости"

поле, pixabay.com

Директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что Москва сумела приспособиться к санкциям и почти вышла на самообеспечение по главным сельскохозяйственным товарным группам.

Михаил Евдокимов напомнил, что РФ существует под санкциями уже несколько лет и смогла к ним приспособиться. В частности, в стране к настоящему моменту налажено импортозамещение, а по главным группам сельскохозяйственных товаров России удалось достичь практически полного самообеспечения.

По утверждению Евдокимова, сейчас еще более актуальными становятся совместные со странами-участницами ЕАЭС проекты в промышленной и агропромышленной сферах.