Германский аналитик Клюге считает, что прибыль от продажи энергоносителей в Европу компенсирует России потери от санкций

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1 апреля 2022, 11:10 Источник: "Экономика сегодня"

Офис "Газпрома" в Германии, Karl-Heinz/globallook.com

За счет продажи газа в Европу Россия сможет компенсировать рост инфляции и другие последствия введенных против нее санкций. При этом рост курса доллара очень выгоден РФ, сказал в интервью германскому каналу N-tv аналитик Фонда науки и политики Янис Клюге.

По его словам, в результате санкций Россия потеряет доходы от налогов на прибыль и налогов с продаж, в стране ускорится инфляция, однако «рекордные доходы от нефти и газа не только компенсируют эти потери, но, скорее всего, РФ будет иметь значительное увеличение доходов в этом году».

По словам Клюге, существенную выгоду Россия сможет получить от роста курса доллара.

«Россия планировала государственный бюджет с курсом доллара к рублю 72, а сейчас рубль 85, т.е. намного слабее, но с точки зрения экспорта энергоносителей это преимущество. Если умножить цену на нефть на курс рубля, то получится, что Москва ожидала доходов около 4500 рублей за баррель нефти, а получает гораздо больше, около 7000 рублей», - подсчитал эксперт.

По его мнению, добиться своих целей Запад сможет только введя эмбарго на российские энергоносители.

Ранее сообщалось, что ЕС работает рассматривает возможность введения в отношении РФ нефтяного эмбарго.