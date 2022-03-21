Reuters сообщает, что Евросоюз работает над пятым пакетом антироссийских санкций и над нефтяным эмбарго

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21 марта 2022, 07:17 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Государства-члены Европейского союза в настоящий момент работают над пятым пакетом антироссийских санкций и рассматривают возможность ввести в отношении страны нефтяное эмбарго, заявил источник.

Высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что ЕС работает над очередным раундом санкций. По словам источника, "предлагается много новых имен".

Согласно данным журналистов, Россия не изменила позицию по Украине, несмотря на четыре этапа рестрикций, вследствие чего европейские страны обсуждают возможность введения эмбарго на поставки нефти из РФ.