Сотрудник Белого дома Сингх сообщил о возможности расширения антироссийских санкций

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21 марта 2022, 07:08 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, pixabay.com

Заместитель помощника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон готов расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины.

Далип Сингх подчеркнул, что американские власти могут принять дополнительные ограничительные меры, расширить уже существующие санкции, добавив в список "больше фигурантов", а также применить рестрикции в отношении большего количества секторов.

Уточняется, что санкциям могут подвергнуться больше российских банков и секторов экономики страны, среди которых нефтяной и газовый.