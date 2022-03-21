Сотрудник Белого дома Сингх сообщил о возможности расширения антироссийских санкций

Заместитель помощника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон готов расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины.
Далип Сингх подчеркнул, что американские власти могут принять дополнительные ограничительные меры, расширить уже существующие санкции, добавив в список "больше фигурантов", а также применить рестрикции в отношении большего количества секторов.
Уточняется, что санкциям могут подвергнуться больше российских банков и секторов экономики страны, среди которых нефтяной и газовый.