Французский министр экономики: Франция заморозила активы ЦБ России, частные счета и недвижимость 30 россиян на 689 млн евро

Франция заморозила более 22 миллиарда евро авуаров Центрального банка Российской Федерации. В воскресенье об этом заявил министр экономики Пятой республики Брюно Ле Мэр в эфире французского телерадиоканала RTL.
Аналогичная мера затронула счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции европейских стран и США.
По данным французского министра экономики Брюно Ле Мэра, "заморожены 150 миллионов евро на частных счетах и недвижимость на 539 миллионов евро примерно 30 россиян".
В Париже уточнили, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли перепродать её или использовать с целью получения прибыли.