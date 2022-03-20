Французский министр экономики: Франция заморозила активы ЦБ России, частные счета и недвижимость 30 россиян на 689 млн евро

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 марта 2022, 17:42 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Франция заморозила более 22 миллиарда евро авуаров Центрального банка Российской Федерации. В воскресенье об этом заявил министр экономики Пятой республики Брюно Ле Мэр в эфире французского телерадиоканала RTL.

Аналогичная мера затронула счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции европейских стран и США.

По данным французского министра экономики Брюно Ле Мэра, "заморожены 150 миллионов евро на частных счетах и недвижимость на 539 миллионов евро примерно 30 россиян".

В Париже уточнили, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли перепродать её или использовать с целью получения прибыли.