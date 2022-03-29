Немецкая компания OBI намерена вновь открыть свои магазины в РФ на следующей неделе

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29 марта 2022, 13:59

Магазин OBI, Stringer Source/ dpa

В немецкой компании OBI приняли решение открыть на будущей неделе все 27 магазинов товаров для дома и строительства, открытых в России. Такое заявление сделал журналистам РИА Новости начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

«В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», − цитирует агентство слова, сказанные бизнесменом на форуме в Москве.

Отметим, во всех магазинах сети на российской территории задействованы 4,9 тыс. сотрудников.

Ещё в первых числах марта текущего года сеть гипермаркетов OBI объявляла об уходе с российского рынка в связи с тем, что после начала военной операции РФ в Украине «не видит другого выхода». Ситуация или отношение к ней изменились.