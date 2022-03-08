Сеть строительных гепермаркетов OBI закрывает свои магазины на территории России

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8 марта 2022, 07:54 Источник: ТАСС

Гипермакет OBI, Spp-Jp/Keystone Press Agency/globallook.com

Cеть гипермаркетов OBI объявила об уходе с российского рынка в связи с тем, что после начала военной операции РФ в Украине «не видит другого выхода», сообщает dpa.

Компания OBI входит в германский холдинг Tengelmann Group, который контролирует ряд розничных компаний и торговых сетей. На территории России работало 27 магазинов сети, в которых было занято почти 5 тысяч сотрудников: этом примерно десятая часть общей численности персонала OBI в мире.

Первые магазины сети появились в России в 2008 году.

С 4 марта временно закрыты на территории РФ все магазины шведского производителя и продавца мебели IKEA. Решение также было принято в связи с началом военной операции России в Украине. Под брендом IKEA работало 17 магазинов и восемь студий.