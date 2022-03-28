Песков допустил остановку поставок российского газа в Европу, если она откажется от оплаты в рублях

Если Европа откажется оплачивать российский газ в рублях, то поставки вынужденно прекратятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что меры в случае отказа оплаты пока не разработаны, но что известно совершенно точно — бесплатно поставлять газ Россия не будет.
«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью», — сказал он во время пресс-колла с журналистами. Также он добавил, что Россия сможет производить поставки сырья в юго-восточную Азию, тем самым закрыв потери от ухода европейского рынка сбыта топлива.
Ранее Песков заявил, что для европейских потребителей российского газа «Газпром» создаст систему перехода на оплату в рублях.