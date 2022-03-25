Песков: «Газпром» за четыре дня разработает систему перехода на оплату газа в рублях

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 марта 2022, 14:52 Источник: Интерфакс

«Газпром» фото: Maksim Konstantinov/Global Look Pres

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром "в течение четырёх дней разработает систему, позволяющую платить западным потребителям за российский газ в рублях.

Во время общения с журналистами представитель Кремля своевременно добавил, что вне зависимости от возможностей Запада платить в российской валюте, оплата будет действовать исходя из поручений президента — в рублях.

«В течение недели, а точнее уже фактически в течение оставшихся четырёх дней Газпром должен осуществить контакты и разработать понятную прозрачную систему, как это можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции Газпрома, ну, а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства», — заявил Песков.

С 23 марта Владимир Путин поручил поставлять российский газ недружественным странам в рублях.