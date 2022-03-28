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Министр финансов Японии Судзуки: Токио не сможет реквизировать средства ЦБ России в силу отсутствия законодательства

, 09:52 Источник: ТАСС

Министр финансов Японии Судзуки: Токио не сможет реквизировать средства ЦБ России в силу отсутствия законодательства
Ilya Galakhov / globallookpress.com

Япония не сможет реквизировать валютные резервы ЦБ РФ из-за своего законодательства, заявил минфин Японии Судзуки, сообщает ТАСС.

«Исходя из нынешнего законодательства, в частности, закона о Банке Японии (центральный банк страны – ред.) нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», — сообщил Судзуки на парламентском комитете.

Активы ЦБ в Банке Японии на данный момент заморожены в количестве 33 млрд. долларов (по оценке в иенах) вследствие санкций.

Ранее МИД Японии расширило санкционный список в адрес физических и юридических лиц России.

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